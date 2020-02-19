УЕФА может открыть новое дело о нарушении финансового фэйр-плэй со стороны «Манчестер Сити»

УЕФА может открыть еще одно дело в отношении «Манчестер Сити» по поводу нарушения клубом правил финансового фэйр-плэй (ФФП), пишет The Guardian.

На прошлой неделе стало известно, что «Сити» отстранен от участия в еврокубках на два сезона, а также оштрафован на 25 миллионов фунтов из-за серьезных нарушений правил ФФП в период с 2012 по 2016 год. The Guardian сообщает, что УЕФА может открыть новое дело в отношении клуба и затронуть период с 2016 года. По информации источника, чиновников интересует контракт «Ман Сити» с титульным спонсором — авиакомпанией «Этихад», которая принадлежит эмирату Абу-Даби, чьим наследным принцем является шейх Мохамед бин-Зайед аль-Нахьян — брат владельца «горожан» шейха Мансура. УЕФА предстоит выяснить, действительно ли спонсорские контракты с «Этихадом» соответствуют рыночной стоимости, или же Мансур вкладывал свои деньги с целью скрыть убытки клуба, создав видимость спонсорских доходов.