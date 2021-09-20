Участие Пулишича в матче «Челси» с «Астон Виллой» находится под вопросом

Главный тренер «Челси» Томас Тухель сообщил, что нападающий «синих» Кристиан Пулишич может пропустить игру третьего круга Кубка английской лиги против «Астон Виллы».

«Наверное, для его возвращения еще рано, по крайней мере, пока у меня такое впечатление. Посмотрим, может, Кристиан покажет хорошие признаки восстановления в ближайшие дни. Было бы здорово, если бы Пулишич смог сыграть, но сейчас его участие в игре под вопросом», — приводит Goal слова Тухеля.

В сезоне-2021/22 Пулишич провел 2 матча за «Челси», на его счету 1 гол. После 1-го тура АПЛ 23-летний американец сдал положительный тест на коронавирус, а в начале сентября получил травму голеностопа в расположении сборной.

Матч «Челси» — «Астон Вилла» состоится 22 сентября, начало встречи — в 21.45 (мск).