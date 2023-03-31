Тухель: «Челси» был для меня как семья, так что мне до сих пор больно»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался об уходе из «Челси»

«Челси» был для меня как семья, так что... мне до сих пор больно. Сейчас я очень счастлив здесь, в «Баварии». У меня были хорошие отношения с людьми в «Челси», у меня до сих пор много друзей в «Челси» – это не изменится», – приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо.

49 летний специалист возглавлял «Челси» с января 2021 по сентябрь 2022 года. Под его руководством лондонцы стали победителями Лиги чемпионов в сезоне-2020/21.

24 марта «Бавария» объявила о назначении Тухеля новым главным тренером клуба. Он сменил на этом посту Юлиана Нагельсманна.