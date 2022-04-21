Нападающий «Арсенала» Букайо Сака прокомментировал победу над «Челси» (4:2) в 30-м туре чемпионата Англии.

«Мы хотели, чтобы болельщики поверили в нас, и мы это сделали. Показали бой и характер. Это отличный результат. Эта победа очень много значит для нас. Проигрывать три матча подряд очень тяжело. Пенальти и реакция Сесара Аспиликуэты? Конечно, он рассердился на меня, но это так — это был пенальти», — цитирует BBC Сака.

«Арсенал» набрал 57 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Челси» 62 очка — 3-е место.