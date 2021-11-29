Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о результативной ошибке полузащитника Жоржиньо в матче 13-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:1)

«Для нас крайне необычно пропустить такой мяч после подобной ошибки, особенно от Жоржиньо, — приводит слова Тухеля официальный сайт лондонского клуба. — Думаю, он неправильно оценил ситуацию и был ослеплен освещением, поэтому не увидел мяч в последний момент».

По словам тренера, требуются настоящая смелость и характер, чтобы продолжить играть после такой ошибки и взяться исполнить пенальти в решающий момент встречи.

«Я рад, что Жоржиньо смог справиться с давлением», — сказал он.

После 13 туров чемпионата Англии «Челси» набрал 30 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. «Манчестер Юнайтед» с 18 очками занимает восьмую позицию.