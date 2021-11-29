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Тухель — об ошибке Жоржиньо в матче с «МЮ»: «Он неправильно оценил ситуацию и был ослеплен освещением»

10:25
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о результативной ошибке полузащитника Жоржиньо в матче 13-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:1)

«Для нас крайне необычно пропустить такой мяч после подобной ошибки, особенно от Жоржиньо, — приводит слова Тухеля официальный сайт лондонского клуба. — Думаю, он неправильно оценил ситуацию и был ослеплен освещением, поэтому не увидел мяч в последний момент».

По словам тренера, требуются настоящая смелость и характер, чтобы продолжить играть после такой ошибки и взяться исполнить пенальти в решающий момент встречи.

«Я рад, что Жоржиньо смог справиться с давлением», — сказал он.

После 13 туров чемпионата Англии «Челси» набрал 30 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. «Манчестер Юнайтед» с 18 очками занимает восьмую позицию.

Дополнительная информация:

https://www.chelseafc.com/ru/news/2021/11/28/tuchel-on-why-we-deserved-all-three-points-against-man-utd-and-h

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Карен Саркисян все материалы автора

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