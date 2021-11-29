Лэмпард: «Я всегда был поклонником Месси, но сейчас отдал бы предпочтение Роналду»
Лэмпард высказался о противостоянии Роналду и Месси
11:24
Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о противостоянии форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.
«Я всегда был поклонником Месси, — приводит слова Лэмпарда Sky Sports. — Но сейчас отдал бы предпочтение Роналду, учитывая выступления Криштиану и его голы в больших играх».
В нынешнем сезоне 36-летний Роналду забил 10 мячей и отдал две результативные передачи в 16 матчах. На счету 34-летнего Месси четыре гола и четыре передачи в 11 встречах.
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