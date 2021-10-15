Тухель надеется, что один из футболистов «Челси» получит «Золотой мяч»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением о претендентах на «Золотой мяч».
«Вы поверите мне, если я скажу, что не знаю, кто попал в этот список? Меня не очень интересуют индивидуальные призы. То, чего мы добились в прошлом сезоне, — заслуга всей команды. Мы вышли в финал Лиги чемпионов, победа в нем — большое достижение. Поэтому игроки «Челси» и есть в этом списке.
Я надеюсь, один из наших футболистов получит «Золотой мяч», потому что это сделает нас еще увереннее. Но я не знаю, какие игроки «Челси» вошли в список", — приводит слова Тухеля ВВС Sport.
8 октября издание France Football обнародовало список из 30 кандидатов на приз лучшему игроку года. В него вошли пять игроков «Челси» — Сесар Аспиликуэта, Мейсон Маунт, Жоржиньо, Нголо Канте и Ромелу Лукаку.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю