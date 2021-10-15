Тухель надеется, что один из футболистов «Челси» получит «Золотой мяч»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением о претендентах на «Золотой мяч».

«Вы поверите мне, если я скажу, что не знаю, кто попал в этот список? Меня не очень интересуют индивидуальные призы. То, чего мы добились в прошлом сезоне, — заслуга всей команды. Мы вышли в финал Лиги чемпионов, победа в нем — большое достижение. Поэтому игроки «Челси» и есть в этом списке.

Я надеюсь, один из наших футболистов получит «Золотой мяч», потому что это сделает нас еще увереннее. Но я не знаю, какие игроки «Челси» вошли в список", — приводит слова Тухеля ВВС Sport.

8 октября издание France Football обнародовало список из 30 кандидатов на приз лучшему игроку года. В него вошли пять игроков «Челси» — Сесар Аспиликуэта, Мейсон Маунт, Жоржиньо, Нголо Канте и Ромелу Лукаку.