Сульшер надеется, что Лингард продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер выразил надежду, что полузащитник Джесси Лингард продлит контракт.
«Джесси хорошо начал сезон, — цитирует Сульшера Sky Sports. — Он забил несколько очень важных голов для нас. Мы хотим продлить контракт с ним. Мы считаем его важным игроком. Решение за ним. Возможно, мне стоит дать ему больше игрового времени, потому что он заслуживает этого. Надеюсь, мы сможем согласовать контракт, потому что мы очень ценим его».
По данным Mirror, игроком интересуются «Барселона» и «Милан». 28-летний англичанин провел 6 матчей за «МЮ», в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.
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