Тренер клуба чемпионшипа - лучший в Англии по версии коллег

Крис Уайлдер из "Шеффилд Юнайтед" назван лучшим тренером года в Англии по версии Ассоциации главных тренеров премьер-лиги, английской футбольной лиги и сборной Англии.

51-летний специалист обошел приведшего к чемпионству "Манчестер Сити" Хосепа Гвардьолу, занявшего второе место с "Ливерпулем" Юргена Клоппа, Даниэля Фарка, который с "Норвичем" выиграл чемпионшип, а также Маурисио Покеттино, который дошел с "Тоттенхэмом" до финала Лиги чемпионов.

"Шеффилд Юнайтед" вышел в премьер-лигу со второго места в чемпионшипе.