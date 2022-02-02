Рой Кин может вернуться в «Сандерленд»

Рой Кин может вернуться на пост главного тренера «Сандерленда», сообщает Daily Mail.

Ранее в своей карьере Кин провел два с лишним года на тренерском мостике «Сандерленда», в 2017 выиграв с «черными котами» чемпионшип.

Последним местом работы Кина в качестве самостоятельного специалиста был «Ипсвич», откуда его уволили в январе 2011. Затем Рой трудился ассистентом в сборной Ирландии, «Астон Вилле» и «Ноттингем Форест».

Сейчас Кин является экспертом Sky Sports, однако «Сандерленд», выступающий сейчас в лиге один (третий по силе дивизион Англии), планирует пригласить 50-летнего ирландца на собеседование.

«Сандерленд» находится в поисках нового тренера с воскресенья, когда Ли Джонсон был уволен со своего поста после поражения от «Болтона» (0:6).

«Сандерленд» занимает третье место в своем дивизионе и сохраняет хорошие шансы вернуться в чемпионшип.