«Тоттенхэм» прервал серию из 39 матчей АПЛ подряд с забитыми мячами

«Тоттенхэм» прервал свою серию из 39 матчей чемпионата Англии с забитыми мячами.

16 марта «шпоры» проиграли в матче 29-го тура АПЛ «Фулхэму» (0:3). Этот результат закончил серию клуба матчей АПЛ с забитыми голами.

Лондонская команда завершала игру с хотя бы 1 голом в 39 встречах подряд. Эта серия стала второй по продолжительности в истории лиги после «Арсенала», который забивал в 55 матчах подряд в 2001-2002 годах.

После 28 туров АПЛ лондонцы занимают пятое место, набрав 53 очка. 30 марта они сыграют с «Лутоном». Начало — в 18.00 мск.