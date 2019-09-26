«Тоттенхэм» хочет удержать Кейна. Клуб оценивает его в 250 миллионов фунтов

«Тоттенхэм» при любом выступлении команды в нынешнем сезоне намерен сохранить форварда Харри Кейна, сообщают британские СМИ.

По данным The Telegraph, клуб хочет удержать игрока при любых условиях. «Шпоры» ранее вылетели из Кубка лиги, проиграв в серии пенальти «Колчестеру». Кейн ранее дал понять, что хотел бы выигрывать трофеи. Тем не менее, даже если «шпоры» останутся без титулов в этом сезоне, руководство клуба рассчитывает на игрока. «Тоттенхэм» готов его продать только за 250 миллионов фунтов. Представители руководства рассчитывают, что такая сумма отпугнет всех потенциальных покупателей, так как она превышает даже стоимость трансфера Неймара в «ПСЖ» (198 миллионов в фунтовом эквиваленте).

26-летний Харри Кейн в текущем сезоне провел семь матчей за команду и забил пять мячей при одной голевой передаче. Его контракт истекает летом 2024 года.

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