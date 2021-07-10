«Тоттенхэм» хочет купить защитника «Севильи» Кунде
22:52
«Тоттенхэм» претендует на защитника «Севильи» Жюля Кунде. Лондонский клуб готов предложить за 22-летнего француза 50-60 миллионов евро, сообщает The Guardian.
Однако эта сумма вряд ли устроит «Севилью». Красно-белые оценивают своего игрока в 80 млн.
Футболист уже сообщил о своем желании играть за мадридский клуб Кариму Бензема и Кильяну Мбаппе, партнерам по сборной Франции.
В сезоне-2020/21 Кунде провел 49 матчей за «Севилью», на его счету 4 гола и 1 результативная передача.
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