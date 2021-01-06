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«Тоттенхэм» обыграл «Брентфорд» и вышел в финал Кубка лиги

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Сон Хын Мин. Фото ФК «Тоттенхэм».
Сон Хын Мин. Фото ФК «Тоттенхэм».
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В матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Тоттенхэм» победил «Брентфорд» (2:0).

Голы забивали Мусса Сиссоко и Сон Хын Мин. «Шпоры» вышли в финал, где их соперником станет победитель матча между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Эта игра состоится 6 января. Начало в 22.45 по московскому времени.

Кубок английской лиги

1/2 финала

«Тоттенхэм» — «Брентфорд» — 2:0 (1:0)

Голы: Сиссоко, 12 (1:0). Сон Хын Мин, 70 (2:0).

Удаление: Да Силва (Брентфорд), 84.

Судья: Дин.

5 января. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Тоттенхэм — Брентфорд

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