«Тоттенхэм» обыграл «Брентфорд» и вышел в финал Кубка лиги
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В матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Тоттенхэм» победил «Брентфорд» (2:0).
Голы забивали Мусса Сиссоко и Сон Хын Мин. «Шпоры» вышли в финал, где их соперником станет победитель матча между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Эта игра состоится 6 января. Начало в 22.45 по московскому времени.
Кубок английской лиги
1/2 финала
«Тоттенхэм» — «Брентфорд» — 2:0 (1:0)
Голы: Сиссоко, 12 (1:0). Сон Хын Мин, 70 (2:0).
Удаление: Да Силва (Брентфорд), 84.
Судья: Дин.
5 января. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
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