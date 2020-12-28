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«Тоттенхэм» больше всех потерял очков в этом сезоне АПЛ, пропуская в последние 10 минут

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«Тоттенхэм» в матче 15-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» со счетом 1:1.

На гол Танги Ндомбеле, который открыл счет на первой минуте, «волки» ответили точным ударом Ромена Саисса на 86-й минуте. «Шпоры» в этом сезоне АПЛ потеряли 9 очков из-за пропущенных голов за последние 10 минут матча — больше всех в чемпионате Англии.

После этого матча «Тоттенхэм» с 26 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Вулверхэмптон» с 21 очком — на 11-й строчке.

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