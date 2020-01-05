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Тоби Алдервейрелд: «Предпочел лояльность деньгам»

10:57
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Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд признался, что мог сменить команду и заработать больше денег. Бельгиец в декабре подписал новый контракт.

— В финансовом плане клуб приложил немало усилий, чтобы показать мне, что действительно хотят меня, и это дало мне уважение, — цитирует The Telegraph Алдервейрелда. — Возможно, я мог бы заработать намного больше где-то еще, но выбрал лояльность, которая тоже дорогого стоит.

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