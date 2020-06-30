Тимо Вернер: «Мог ли я оказаться в «МЮ», «Интере» или «Ливерпуле»? Возможно»

Нападающий Тимо Вернер, перешедший из «Лейпцига» в «Челси», рассказал о своем выборе клуба.

— Как известно, я определился со своим будущим несколько недель назад, — цитирует Goal.com Вернера. — В целом, у меня не было проблем, потому что у меня было много времени на то, чтобы все обдумать и до этого, а тут еще и произошла пауза из-за коронавируса. Не секрет, что у меня было несколько предложений. Мог ли я оказаться в «МЮ», «Ливерпуле» или «Интере»? Возможно. Несколько топ-клубов боролись за меня, но я решил, что «Челси» — лучший вариант для меня и моей карьеры. В Англии играют чаще, чем в Германии, так что времени на тренировки будет меньше, однако мне надо многое доказать и выкладываться на всю.