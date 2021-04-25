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Фердинанд считает, что футболу нужно избавиться от системы ВАР

09:28
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд подверг критике систему ВАР.

«ВАР нужно выбросить в мусорное ведро. Мы пробовали. Это дерьмо. Нужно от него избавиться. Он замедляет футбол и высасывает эмоции из игры», - написал Фердинанд в Twitter.

Система видеопомощи арбитрам позволяет главному арбитру матча принимать решения по спорным эпизодам с помощью видеоповторов. В АПЛ ВАР был введен в сезоне 2018/2019.   

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