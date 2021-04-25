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«Уотфорд» спустя сезон вернулся в АПЛ

05:31
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«Уотфорд» в матче 44-го тура чемпионшипа обыграл «Миллуол» со счетом 1:0.

Единственный гол забил Исмаила Сарр.

После этого матча «Уотфорд» с 88 очками обеспечил себе второе место в турнирной таблице и гарантировал себе выход в АПЛ спустя год после вылета. «Миллуол» с 59 очками — на 11-й строчке.

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