«Уотфорд» спустя сезон вернулся в АПЛ
«Уотфорд» в матче 44-го тура чемпионшипа обыграл «Миллуол» со счетом 1:0.
Единственный гол забил Исмаила Сарр.
После этого матча «Уотфорд» с 88 очками обеспечил себе второе место в турнирной таблице и гарантировал себе выход в АПЛ спустя год после вылета. «Миллуол» с 59 очками — на 11-й строчке.
? ??? ??? ???'?? ????? ?? ??????? ??, ??? '???? ??? ????? ??! pic.twitter.com/fAinNrOtGh— Watford Football Club (@WatfordFC) April 24, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю