Артета отреагировал на оскорбление в социальных сетях

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что оскорбление в социальных сетях наносит большой ущерб игрокам команды.

«Я не против того, чтобы люди высказывали свое мнение, но только не для того, чтобы оскорблять людей через экраны телефонов. Они даже не знают людей, которых оскорбляют. Я считаю, что это необходимо искоренить, потому что это наносит большой ущерб», — цитирует Артету пресс-служба клуба.

Отметим, что в последнее время в Twitter и Instagram игроки АПЛ стали часто сталкиваться с расистскими оскорблениями.