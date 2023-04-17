Тен Хаг объяснил, почему не вернет Магуайра на место левого центрального защитника «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о возможном возвращении Гарри Магуайра на позицию левого центрального защитника.

«Не в этом сезоне. Игра у угла не очень хороша для Гарри, если он располагается на левой стороне, ему сложно также защищаться на широких участках левой ногой, но я думаю, что он более способен на правой стороне. Виктор [Линделеф] очень хорош, он может использовать обе ноги, и я думаю, что он также блестяще справился с остальной частью защиты и оборонительными переходами. Вот почему мы предпочитаем ставить его туда», — сказал тен Хаг в эфире Sky Sports.

30-летний Магуайр принял участие в 27 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

«Красные дьяволы» с 56 очками за 29 матчей располагаются на 4-м месте в турнирной таблице АПЛ.