Клинсманн может стать преемником Конте в «Тоттенхэме»

Немецкий специалист Юрген Клинсманн рассматривается на роль главного тренера «Тоттенхэма». Об этом сообщает Kicker со ссылкой на Get Football News Germany.

Ранее клуб возглавлял итальянец Антонио Конте, который покинул клуб во время мартовского международного перерыва. Клинсманн выступал за «шпор», будучи профессиональным игроком. В начале этого года тренер возглавил сборную Кореи.

Клинсманн уже присутствовал на стадионе «Тоттенхэма» во время матча с «Борнмутом» (2:3) 15 апреля в 31-м туре АПЛ. Специалист пришел посмотреть на корейского футболиста Сон Хын Мина в действии, но также его тепло встретили на стадионе в перерыве между таймами.

Помимо Клинсманна в шорт-лист «Тоттенхэма» входят: Брендан Роджерс, Венсан Компани, Маурисио Почеттино, Грэм Поттер и Юлиан Нагельсманн. Кристиан Стеллини в настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера после ухода Конте.