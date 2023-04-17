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Сегодня, 20:17

Клинсманн может стать преемником Конте в «Тоттенхэме»

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Немецкий специалист Юрген Клинсманн рассматривается на роль главного тренера «Тоттенхэма». Об этом сообщает Kicker со ссылкой на Get Football News Germany.

Ранее клуб возглавлял итальянец Антонио Конте, который покинул клуб во время мартовского международного перерыва. Клинсманн выступал за «шпор», будучи профессиональным игроком. В начале этого года тренер возглавил сборную Кореи.

Клинсманн уже присутствовал на стадионе «Тоттенхэма» во время матча с «Борнмутом» (2:3) 15 апреля в 31-м туре АПЛ. Специалист пришел посмотреть на корейского футболиста Сон Хын Мина в действии, но также его тепло встретили на стадионе в перерыве между таймами.

Помимо Клинсманна в шорт-лист «Тоттенхэма» входят: Брендан Роджерс, Венсан Компани, Маурисио Почеттино, Грэм Поттер и Юлиан Нагельсманн. Кристиан Стеллини в настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера после ухода Конте.

Юрген Клинсманн
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 31 23 5 3 74-31 74
2
 Ман. Сити 30 22 4 4 78-28 70
3
 МЮ 30 18 5 7 46-37 59
4
 Ньюкасл 30 15 11 4 48-24 56
5
 Тоттенхэм 31 16 5 10 57-45 53
6
 Астон Вилла 31 15 5 11 44-40 50
7
 Брайтон 29 14 7 8 54-37 49
8
 Ливерпуль 29 12 8 9 50-35 44
9
 Брентфорд 31 10 13 8 47-42 43
10
 Фулхэм 30 12 6 12 42-41 42
11
 Челси 31 10 9 12 30-33 39
12
 Кр. Пэлас 31 9 9 13 31-40 36
13
 Вулверхэмптон 31 9 7 15 26-42 34
14
 Борнмут 31 9 6 16 31-59 33
15
 Вест Хэм 30 8 7 15 29-41 31
16
 Лидс 30 7 8 15 39-54 29
17
 Эвертон 31 6 9 16 24-46 27
18
 Нот. Форест 31 6 9 16 24-56 27
19
 Лестер 31 7 4 20 41-55 25
20
 Саутгемптон 31 6 5 20 24-53 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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20 тур
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22 тур
23 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.04 14:30
Астон Вилла – Ньюкасл
 3 : 0
15.04 17:00
Челси – Брайтон
 1 : 2
15.04 17:00
Эвертон – Фулхэм
 1 : 3
15.04 17:00
Саутгемптон – Кр. Пэлас
 0 : 2
15.04 17:00
Тоттенхэм – Борнмут
 2 : 3
15.04 17:00
Вулверхэмптон – Брентфорд
 2 : 0
15.04 19:30
Ман. Сити – Лестер
 3 : 1
16.04 16:00
Вест Хэм – Арсенал
 2 : 2
16.04 18:30
Нот. Форест – МЮ
 0 : 2
17.04 22:00
Лидс – Ливерпуль
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 32
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 23
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 18
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 15
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 9
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 20 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 29 1 9
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 19 1 5
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