Связано ли отсутствие Алли в составе «Тоттенхэма» с интересом «ПСЖ»? Отвечает Моуринью

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью ответил на вопрос, почему Деле Алли не сыграл в матче 2-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона» (5:2). Специалиста спросили, связано ли это с тем, что к хавбеку проявляет интерес «ПСЖ».

— Я не отвечаю за трансферный рынок, мне нечего сказать на этот счет, — цитирует football.london Моуринью. — Я оставил восемь игроков вне тренировки. Это большая группа, и Деле входит в эту группу. Состав — это сложный паззл, как и скамейка запасных. Я не могу иметь в составе трех вингеров, одного плеймейкера и ни одного защитника. Деле не попал в состав, но, возможно, во вторник сыграет.