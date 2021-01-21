Сульшер похвалил Погба за форму в последних матчах

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер похвалил полузащитника «красных дьяволов» Поля Погба за игру в последних матчах команды.

«Поль действительно набрал форму. Он в порядке, способен играть в полузащите, создавать моменты, у него есть удар. Он наконец набрал оптимальные кондиции и отлично играет в последних матчах», — приводит Goal слова Сульшера.

В сезоне-2020/21 Погба провел 24 матча за «Манчестер Юнайтед», на его счету 4 гола и 3 результативных передачи. В последних пяти встречах 27-летний француз забил 2 мяча и отдал 1 голевой пас.