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Сульшер похвалил Погба за форму в последних матчах

09:59
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер похвалил полузащитника «красных дьяволов» Поля Погба за игру в последних матчах команды.

«Поль действительно набрал форму. Он в порядке, способен играть в полузащите, создавать моменты, у него есть удар. Он наконец набрал оптимальные кондиции и отлично играет в последних матчах», — приводит Goal слова Сульшера.

В сезоне-2020/21 Погба провел 24 матча за «Манчестер Юнайтед», на его счету 4 гола и 3 результативных передачи. В последних пяти встречах 27-летний француз забил 2 мяча и отдал 1 голевой пас.

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