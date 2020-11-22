Сульшер — о победе над «Вест Бромвичем»: «Приятно, что после перерыва на матчи сборных мы одержали победу»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подвел итоги матча 9-го тура чемпионата Англии против «Вест Бромвича» (1:0).
«Приятно, что после перерыва на матчи сборных мы одержали победу. Нам нужна была эта победа дома. Против игроков такого уровня никогда не бывает комфортно. У них было несколько шансов, однако де Хеа сделал два фантастических сейва. У нас есть шанс продолжить хороший старт в Лиге чемпионов, но потом нас ждет очень сложная игра с «Саутгемптоном».
Правило игры рукой можно обсуждать снова и снова. Но мы ведь оказываемся в штрафной с мячом в ногах. Так что с ВАР легкого прикосновения может быть достаточно. Ситуация отличается от той, когда я играл.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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