Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подвел итоги матча 9-го тура чемпионата Англии против «Вест Бромвича» (1:0).

«Приятно, что после перерыва на матчи сборных мы одержали победу. Нам нужна была эта победа дома. Против игроков такого уровня никогда не бывает комфортно. У них было несколько шансов, однако де Хеа сделал два фантастических сейва. У нас есть шанс продолжить хороший старт в Лиге чемпионов, но потом нас ждет очень сложная игра с «Саутгемптоном».

Правило игры рукой можно обсуждать снова и снова. Но мы ведь оказываемся в штрафной с мячом в ногах. Так что с ВАР легкого прикосновения может быть достаточно. Ситуация отличается от той, когда я играл.