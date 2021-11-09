Португальский агент Барбоза отреагировал на возможный уход Роналду из «Манчестер Юнайтед»

Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал «СЭ» возможный уход Криштиану Рональду из «Манчестер Юнайтед», если клуб не сможет выйти в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.

«Я не думаю, что такое возможно. Сейчас только начало сезона. Получается, он уйдет, если не будет результатов. Может, надо бороться, чтобы они как раз были? Даже если есть такое предположение, оно не очень мотивировано для других игроков. Я сомневаюсь, что он об этом думает. Это фейк. Есть еще множество других соревнований, в том числе и ЛЧ. Думаю, что Daily Express сделал предположение, которое не соответствует реальности. Даже если он так думает, то он публично не скажет такие вещи», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

По информации английских СМИ, 36-летнего португальца не устраивают последние результаты «МЮ» в чемпионате Англии, и он не хочет играть в Лиге Европы.