Суд по делу о нападении на Езила и Колашинаца отложен до 4 октября

Лондонский суд отложил рассмотрение дело о нападении на игроков «Арсенала» Месута Езила и Сеада Колашинаца, сообщают британские СМИ. Как информирует Sky Sports, слушание отложено до 4 октября.

26 июля двое мужчин, вооружившись ножами, окружили автомобиль Езила и заставили его выйти из машины. Немецкий хавбек побежал в соседнее кафе за помощью, но в этот момент отпор грабителям дал Колашинац, который ехал с ним. Босниец атаковал бандитов, и те скрылись.

Двое нападавших (26-летний Джордан Нортовер и 30-летний Эшли Смит) предстали перед судом. Их обвиняют в попытке ограбления, а также в том, что они угрожали оружием в общественном месте.

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