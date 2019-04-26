Бывший главный тренер "Манчестер Сити" и молодежной сборной Англии Стюарт Пирс считает, что "горожане" и "Ливерпуль" будут доминировать в ближайшие годы в премьер-лиге.

- Сейчас в Англии есть две ведущие команды. "Тоттенхэм" идет на третьем месте, и он проиграл 11 матчей, - цитирует Sky Sports Пирса. - Это слишком много, если учесть, что "Ливерпуль" проиграл 1. Я не вижу команд, которые бы могли конкурировать с этими двумя в ближайшие несколько лет. Не думаю, что у кого-то есть финансовое влияние, чтобы сделать это.

Посмотрите на "Челси". Если они потеряют Эдена Азара, то должны будут переживать, на каком месте закончат сезон.