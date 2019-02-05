Спасатели пытаются доставить на поверхность тело, найденное в обломках самолета, которым летел Сала

Служба по расследованию авиапроисшествий Великобритании обнаружила тело человека в самолете, которым летел футболист Эмилиано Сала. Они пытаются доставить его на поверхность, сообщает Sky Sports. Пока неизвестно, чей труп обнаружен в обломках летательного аппарата - футболиста или пилота Дэвида Ибботсона.

Напомним, что частный самолет, пропавший с экранов радаров вечером 21 января, был найден в ходе частной поисковой операции на дне Ла Манша, также поисковики обнаружили в нем одно тело, которое предстоит опознать после подъема из воды.

28-летний Сала перешел в "Кардифф" из "Нанта" 19 января, однако не успел провести за валлийский клуб ни одного матча.