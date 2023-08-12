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Сегодня, 19:09

Сон Хын Мин стал новым капитаном «Тоттенхэма»

Руслан Минаев
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Сон Хын Мин (по центру), Джеймс Мэддисон (слева) и Кристиан Ромеро.
Фото ФК «Тоттенхэм»

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин стал новым капитаном клуба, сообщает пресс-служба «шпор». Вице-капитанами назначены новичок клуба — полузащитник Джеймс Мэддисон — и защитник Кристиан Ромеро.

«Стать капитаном этого огромного клуба — большая часть. Для меня это стало большим сюрпризом, это момент большой гордости. Я уже сказал игрокам, что каждый из нас должен чувствовать себя как капитан. И на поле, и вне его», — сказал 31-летний кореец.

Сон Хын Мин получил капитанскую повязку после ухода из клуба вратаря Уго Льориса, который был в этой роли с сезона-2015/16. Ранее «Тоттенхэм» разрешил голкиперу искать себе новый клуб.

Сон Хын Мин
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Брайтон 1 1 0 0 4-1 3
2
 Ман. Сити 1 1 0 0 3-0 3
3
 Фулхэм 1 1 0 0 1-0 3
4
 Арсенал 1 1 0 0 2-1 3
5
 Кр. Пэлас 1 1 0 0 1-0 3
6
 Вест Хэм 1 0 1 0 1-1 1
7
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
8
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
11
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
12
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
13
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
15
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
16
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
17
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
18
 Лутон Таун 1 0 0 1 1-4 0
19
 Шеффилд Юн. 1 0 0 1 0-1 0
20
 Нот. Форест 1 0 0 1 1-2 0
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11.08 22:00
Бернли – Ман. Сити
 0 : 3
12.08 14:30
Арсенал – Нот. Форест
 2 : 1
12.08 17:00
Борнмут – Вест Хэм
 1 : 1
12.08 17:00
Брайтон – Лутон Таун
 4 : 1
12.08 17:00
Эвертон – Фулхэм
 0 : 1
12.08 17:00
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
 0 : 1
12.08 19:30
Ньюкасл – Астон Вилла
 - : -
13.08 16:00
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
13.08 18:30
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 2
Тайво Авонийи

Тайво Авонийи

Ноттингем Форест

 1
Симон Адингра

Симон Адингра

Брайтон

 1
П
Джордан Айю

Джордан Айю

Кристал Пэлас

 1
Хулиан Альварес

Хулиан Альварес

Манчестер Сити

 1
Габриел Мартинелли

Габриел Мартинелли

Арсенал

 1
И К Ж
Анасс Зарури

Анасс Зарури

Бернли

 1 1 0
Ола Айна

Ола Айна

Ноттингем Форест

 1 0 1
Мадс Андерсен

Мадс Андерсен

Лутон Таун

 1 0 1
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