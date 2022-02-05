Защитник «Мидлсбро» Сол Бамба после победы над «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии рассказал, как ему было трудно восстановиться. Ивуариец вышел на замену на 118-й минуте встречи, чтобы поучаствовать в серии пенальти.

«Я хотел пробить пенальти. В такие моменты, я все еще играю в футбол. Нас очень хорошо поддерживали болельщики в выездном матче, и сегодня мы были готовы.

Во время моего лечения были сложные моменты, но тяжелая работа, поддержка моей семьи и футбольного сообщества помогли. Без их поддержки я бы не справился. У меня все еще есть стремление продолжать играть в футбол. Буду наслаждаться этим вечером.

Это сказка — наслаждаться возвращением на поле после всего, через что я прошел, и пусть эта сказка продолжается долго. В Кубке Англии никогда не знаешь, что тебя ждет: мы только что обыграли одного из фаворитов в «Манчестер Юнайтед», — цитирует BBC Бамба.

Напомним, 37-летний Бамба в прошлом сезоне пропустил 129 дней из-за борьбы с раком.