«Нет ничего лучше, чем выиграть на «Олд Траффорд». Тренер «Мидлсбро» прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Мидлсбро» Крис Уайлдер после победы над «Манчестер Юнайтед» в 4-м раунде Кубка Англии признался, что очень рад. Победитель определился в серии пенальти.

«Мы в восторге. Соперники удивлен, как не вышел в следующую стадию, но это магия кубка. Мы воспользовались удачей, своими шансами и довели дело до серии пенальти. Вы ничего не можете сделать, когда дело доходит до пенальти, и просто надеетесь.

Появилась возможность стать свидетелем таких сцен, как сегодня вечером, когда 10 тысяч фанатов едут на выезд и уходят со стадиона счастливыми.

Дин Хендерсон — хороший вратарь, я знаю, что он готов и отразил несколько пенальти, когда мы работали вместе, но сегодня был потрясающий вечер для нашего клуба, и именно поэтому болельщики во всем мире наслаждаются Кубком Англии. Нет ничего лучше, чем выиграть на «Олд Траффорд» в пятницу вечером", — цитирует BBC Уайлдера.