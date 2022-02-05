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Сегодня, 03:41

«Нет ничего лучше, чем выиграть на «Олд Траффорд». Тренер «Мидлсбро» прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед»

Тренер «Мидлсбро» прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед»
Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Мидлсбро» Крис Уайлдер после победы над «Манчестер Юнайтед» в 4-м раунде Кубка Англии признался, что очень рад. Победитель определился в серии пенальти.

Криштиану Роналду (справа) и&nbsp;Даэл Фрай. «Манчестер Юнайтед» по пенальти проиграл «Мидлсбро» и вылетел из Кубка Англии

«Мы в восторге. Соперники удивлен, как не вышел в следующую стадию, но это магия кубка. Мы воспользовались удачей, своими шансами и довели дело до серии пенальти. Вы ничего не можете сделать, когда дело доходит до пенальти, и просто надеетесь.

Появилась возможность стать свидетелем таких сцен, как сегодня вечером, когда 10 тысяч фанатов едут на выезд и уходят со стадиона счастливыми.

Дин Хендерсон — хороший вратарь, я знаю, что он готов и отразил несколько пенальти, когда мы работали вместе, но сегодня был потрясающий вечер для нашего клуба, и именно поэтому болельщики во всем мире наслаждаются Кубком Англии. Нет ничего лучше, чем выиграть на «Олд Траффорд» в пятницу вечером", — цитирует BBC Уайлдера.

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

24%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

16%

1.73
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
РБ Лейпциг

П1

28%

1.42

Ф1 (-1.0)

19%

1.60

П1 и ТМ (5.5) - Да

14%

1.60
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Барселона
Атлетико

ТБ 2.0

21%

1.53

X2

17%

1.66

Обе забьют - да

11%

1.86
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Мидлсбро
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Рангник считает, что «Манчестер Юнайтед» должен был обыграть «Мидлсбро»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 23 18 3 2 55-14 57
2
 Ливерпуль 22 14 6 2 58-19 48
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
5
 Вест Хэм 23 11 4 8 41-31 37
6
 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
7
 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
11
 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
12
 Саутгемптон 22 5 10 7 26-34 25
13
 Кр. Пэлас 22 5 9 8 31-34 24
14
 Брентфорд 23 6 5 12 26-38 23
15
 Лидс 21 5 7 9 24-40 22
16
 Эвертон 20 5 4 11 24-35 19
17
 Норвич 22 4 4 14 13-45 16
18
 Ньюкасл 21 2 9 10 21-43 15
19
 Уотфорд 20 4 2 14 23-40 14
20
 Бернли 18 1 9 8 16-27 12
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.11 15:30
Арсенал – Ньюкасл
 2 : 0
27.11 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 1 : 2
27.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 4 : 0
27.11 18:00
Норвич – Вулверхэмптон
 0 : 0
27.11 20:30
Брайтон – Лидс
 0 : 0
28.11 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 0
28.11 17:00
Лестер – Уотфорд
 4 : 2
28.11 17:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 2 : 1
28.11 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.02 22:30
Бернли – Тоттенхэм
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 19 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
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