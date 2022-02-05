«Манчестер Юнайтед» после поражения от «Мидлсбро» бесплатно раздавал еду болельщикам

«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением по поводу проблем на стадионе во время матча 1/16 финала Кубка Англии против «Мидлсбро».

«Мы можем подтвердить, что «Олд Траффорд» пострадал от скачка напряжения незадолго до сегодняшней игры, что привело к выходу из строя некоторых систем стадиона, включая кассы в наших киосках с едой и напитками.

Мы искренне сожалеем о разочаровании и неудобствах, которые это вызвало у фанатов. Всю оставшуюся горячую и скоропортящуюся еду раздавали болельщикам бесплатно, когда они покидали стадион", — говорится в заявлении.

Основное и дополнительное время матча завершилось вничью (1:1). В серии пенальти команды пробили по 8 ударов. Забили все кроме 19-летнего полузащитника манкунианцев Энтони Эланга.