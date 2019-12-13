СМИ: У Гвардьолы в контракте прописана возможность покинуть «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола вправе покинуть клуб за год до окончания контракта. Соответствующая возможность прописана в договоре с испанским специалистом, сообщает The Times.

В мае прошлого года Гвардьола продлил контракт с «горожанами». Его соглашение рассчитано до лета 2021 года.

Ближайший матч «Сити» проведет против «Арсенала» 15 декабря в рамках 17-го тура чемпионата Англии.

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