СМИ: Сарри покинет "Челси" по окончании сезона

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри, скорее всего, покинет клуб по окончании текущего сезона. Как утверждает Gazzetta dello Sport, владелец "синих" Роман Абрамович намерен уволить 60-летнего итальянского специалиста даже в том случае, если лондонцы выиграют Лигу Европы.

Причиной послужили плохие отношения Сарри с болельщиками "Челси". Тот стиль игры, который итальянец прививает клубу, расколол фанатов. Основными претендентами на Сарри являются "Рома" и "Милан". Кроме того, в качестве возможного места работы специалиста называется "Ювентус".

Напомним, "Челси" занял 3-е место в чемпионате Англии-2018/19, набрав 72 очка.

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