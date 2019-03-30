СМИ: Пилот, который перевозил Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью

Британские СМИ сообщают, что пилот Дэвид Ибботсон, возможно, не имел право управлять самолетом, который перевозил аргентинского форварда Эмилиано Салу.

По информации BBC Wales, Ибботсон был дальтоником - не различал цвета. В связи с этим ему запрещалось проводить полеты ночью. Он мог перевозить пассажиров только в светлое время суток.

Указано, что Ибботсон, вероятно, выполнял нелегальный рейс, перевозя Салу из Нанта в Кардифф, так как его лицензия не позволяла выполнять полет в темное время суток. Между тем, самолет взлетел за час и 10 минут до наступления темноты. При этом The Sun указывает, что Ибботсону нужно было заплатить 18 тысяч фунтов по долгам, и у него была лицензия исключительно на частные перелеты, а не на коммерческие.

Эмилиано Сала перешел из "Нанта" в "Кардифф", но не успел сыграть ни одного матча за новый клуб. Самолет, которым он летел, потерпел крушение над Ла-Маншем. Аргентинцу было 28 лет.