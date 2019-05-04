Защитник "Тоттенхэма" Киран Триппьер может продолжить карьеру в чемпионате Италии, футболистом интересуется "Наполи".

По информации журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, в Неаполе была замечена жена защитника сборной Англии – Шарлотта. Сообщается, что супруга приехала в Неаполь, чтобы посмотреть город и школу для детей.

"Шпоры" готовы отпустить Триппьера за 35 миллионов фунтов. Ранее сообщалось, что интерес к 28-летнему игроку проявляет "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне Киран Триппьер провел за "Тоттенхэм" 35 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.