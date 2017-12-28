СМИ: "Манчестер Юнайтед" не хочет платить за Гризманна 100 миллионов евро

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заинтересован в трансфере нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна, утверждает Marca. При этом португальский специалист считает, что сумма отступных, которая составляет 100 миллионов евро, является завышенной.

Ранее сообщалось, что помимо "красных дьяволов" в подписании контракта с форвардом заинтересована "Барселона". Также каталонцы рассчитывают достичь договоренности о переходе полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутинью, но клуб не станет осуществлять два трансфера этой зимой.

Напомним, что Гризманн выступает за "Атлетико" с 2014 года. В текущем сезоне 26-летний француз провел в составе "матрасников" 20 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 5 голевых передач.