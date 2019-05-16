СМИ: "Ливерпуль" хочет продлить контракт с Ориги

"Ливерпуль" намерен продлить контракт с нападающим Дивоком Ориги, утверждает HLN. Действующее соглашение 24-летнего бельгийца с мерсисайдцами рассчитано до 30 июня 2020 года.

Тренерский штаб "Ливерпуля" посчитал, что Ориги сыграл важную роль в выступлении команды и в премьер-лиге, и в Лиге чемпионов. Он выступает за "красных" с 2014 года.

В текущем сезоне Ориги провел 20 матчей в составе "Ливерпуля", забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу. Мерсисайды заняли второе место в чемпионате Англии, а также вышли в финал Лиги чемпионов, где сыграют с "Тоттенхэмом".

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