СМИ: "Челси" может пригласить Зидана

Руководство "Челси" рассматривает возможность отставки главного тренера Маурицио Сарри. Как сообщает The Sun, на его место лондонцы хотят пригласить бывшего тренера "Реала" Зинедина Зидана, которого ранее слухи также связывали с интересом со стороны "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что в последнем матче чемпионата Англии "Челси" проиграл на выезде "Манчестер Сити" со счетом 0:6, что породило разговоры о вероятной отставке Сарри, чья команда в трех последних выездных матчах пропустила 12 голов и ни одного не забила.