СМИ: Брэндан Роджерс может уйти из "Селтика" в "Лестер"

Главный тренер "Селтика" Брэндан Роджерс может возглавить "Лестер", утверждает The Telegraph. Он является главным претендентом на должность после отставки Клода Пюэля. Временно исполняющим обязанности после увольнения француза назначен тренер вратарей Майк Стоуэлл.

Сам Роджерс не горит желанием покидать "Селтик" до конца сезона. Клуб из Глазго уверенно лидирует в таблице, опережая "Рейнджерс" на 8 очков.

До того, как возглавить "Селтик" в 2016 году, Роджерс работал только с английскими клубами - "Уотфордом", "Редингом", "Суонси" и "Ливерпулем". С шотландцами он выиграл два чемпионата, два Кубка страны и Кубок лиги.