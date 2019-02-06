СМИ: Азар намерен сменить "Челси" на "Реал"

Бельгийский форвард "Челси" Эден Азар принял решение не продлевать контракт с клубом и в скором времени сообщит об этом, информирует The Telegraph. Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2020 года.

Отмечается, что решение Азара связано с вероятным предложением "Реала" о трансфере в конце этого сезона. "Челси" требует за игрока не менее 100 миллионов фунтов.

Ранее Азар заявил, что принял решение относительно своего будущего.

В текущем сезоне Азар сыграл в 24 матчах АПЛ, в которых забил 12 мячей и отдал 10 результативных передач.