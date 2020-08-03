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Sky Sports: «Манчестер Юнайтед» и «Боруссия» обсуждают условия трансфера Санчо

14:20
Джейдон Санчо. Фото AFP
Джейдон Санчо. Фото AFP
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«Манчестер Юнайтед» близок к покупке нападающего «Боруссии» Джейдона Санчо. Клубы ведут активные переговоры об условиях сделки, сообщает Sky Sports.

Команда из Дортмунда не намеревается снижать сумма трансфера — 120 миллионов евро. Но «Боруссия» готова пойти на уступки и снизить сумму первого транша за игрока. Изначально немецкий клуб хотел получить 100 миллионов, чтобы на эти деньги укрепить состав.

В сезоне-2019/20 20-летний англичанин забил 20 голов и отдал 20 результативных передач в 44 матчах за «Боруссию».

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