«Шеффилд Юнайтед» установил рекорд в матче с «Манчестер Юнайтед»
02:57
«Шеффилд Юнайтед» на выезде обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 20-го тура чемпионата Англии (2:1). Как сообщает Opta, это первый клуб из Йоркшира, который выиграл в АПЛ на «Олд Траффорд».
Кроме того, «Шеффилд Юнайтед» стал третьим клубом в эпоху АПЛ, выигравшим у «Манчестер Юнайтед» на выезде во всех соревнованиях. В 1995 году «Йорк» одержал победу в Кубке лиги, а в 2010-м — «Лидс» в Кубке Англии.
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