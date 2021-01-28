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«Шеффилд Юнайтед» установил рекорд в матче с «Манчестер Юнайтед»

02:57
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«Шеффилд Юнайтед» на выезде обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 20-го тура чемпионата Англии (2:1). Как сообщает Opta, это первый клуб из Йоркшира, который выиграл в АПЛ на «Олд Траффорд».

Кроме того, «Шеффилд Юнайтед» стал третьим клубом в эпоху АПЛ, выигравшим у «Манчестер Юнайтед» на выезде во всех соревнованиях. В 1995 году «Йорк» одержал победу в Кубке лиги, а в 2010-м — «Лидс» в Кубке Англии.

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