«Манчестер Юнайтед» обыграл «Шеффилд Юнайтед» и обошел в таблице «Челси» и «Манчестер Сити»

«Манчестер Юнайтед» переиграл «Шеффилд Юнайтед» в 13-м туре чемпионата Англии (3:2). Маркус Рэшфорд оформил дубль, а также один гол забил Антони Марсьяль. В составе проигравшей команды два гола забил Дэвид Макголдрик.

«Манчестер Юнайтед» поднялся на 6-е место в таблице, опередив «Челси», «Вест Хэм» и «Манчестер Сити».

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13-й тур

«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» — 2:3 (1:2)

Голы: Макголдрик, 5 (1:0). Рэшфорд, 26 (1:1). Марсьяль, 33 (1:2). Рэшфорд, 51 (1:3). Макголдрик, 87 (2:3).

«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Бэшем, Стивенс, Робинсон, Иган, Ампаду, Болдок, Флек, Берге (Ягелка, 12. Муссе, 63), Макголдрик, Берк (Брюстер, 74).

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Алекс Теллес, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Погба, Матич, Бруну Фернандеш (ван де Бек, 80), Марсьяль (Мактоминэй, 90), Рэшфорд, Гринвуд (Мата, 74).

Предупреждения: Ягелка, 51. Иган, 70. Хендерсон, 90+1. Погба, 90+5. Робинсон, 90+5.

Судья: Оливер.

17 декабря. Шеффилд. Стадион «Брэмолл Лейн».