«Шеффилд» вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв «Блэкберн»

«Шеффилд» обыграл «Блэкберн» (3:2) в четвертьфинальном матче Кубка Англии. Таким образом, хозяева вышли в следующий раунд турнира.

«Шеффилд» вышел вперед, реализовав пенальти, но быстро пропустил из-за автогола. С 60-й минуты «Блэкберн» вел, но пропустил два гола подряд на последних минутах.

Соперник «Шеффилда» по полуфиналу Кубка Англии определится в результате жеребьевки.