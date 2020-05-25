«Шанхай Шеньхуа» отказал «МЮ» в продлении аренды Игало

«Манчестер Юнайтед» получил отказ от «Шанхай Шеньхуа» в продлении аренды нападающего Одиона Игало до окончания сезона-2019/20, сообщает Daily Mail.

По информации источника, шанхайцы требуют, чтобы 30-летний нигериец возвращался в расположение клуба для подготовки к возобновлению чемпионата Китая. «МЮ» предлагал продлить арендное соглашение на 3 месяца, однако китайская сторона не намерена соглашаться. Таким образом, в случае, если клубы не смогут договориться, Игало вернется в «Шанхай» через неделю, 1 июня, когда закончится срок его действующей аренды. Кроме того, сообщается, что китайский клуб хочет предложить форварду новый контракт до 2024 года с существенным повышением зарплаты.

Игало присоединился к «МЮ» зимой, на его счету 4 гола и 1 результативная передача в 8 матчах за «красных дьяволов». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость нигерийца в 4,68 миллиона фунтов.