Шачири заболел коронавирусом

Полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шачири заразился коронавирусом, сообщает Bleacher Report.

28-летний хавбек прошел тест на наличие инфекции в расположении сборной Швейцарии, который дал положительный результат. В настоящее время Шачири изолирован от партнеров по сборной.

Из-за болезни он не поможет сборной Швейцарии в товарищеском матче с Хорватией, который состоится, 7 октября, а также пропустит встречи с Испанией (10 октября) и Германией (13 октября) в Лиге наций.