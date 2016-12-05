Серхио Агуэро дисквалифицирован на четыре матча

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро дисквалифицирован Футбольной ассоциацией (FA) на четыре матча, информирует BBC. Аргентинец был удален с поля на 96-й минуте матча с "Челси" (1:3) за грубый фол – он влетел двумя ногами в защитника лондонцев Давида Луиза.

Таким образом, форвард не поможет "Манчестер Сити" в матчах с "Лестером" (10 декабря), "Уотфордом" (14 декабря), "Арсеналом" (18 декабря) и "Халл Сити" (26 декабря).