17:00 5 декабря | ФУТБОЛ — Англия

Серхио Агуэро дисквалифицирован на четыре матча

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Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро дисквалифицирован Футбольной ассоциацией (FA) на четыре матча, информирует BBC. Аргентинец был удален с поля на 96-й минуте матча с "Челси" (1:3) за грубый фол – он влетел двумя ногами в защитника лондонцев Давида Луиза.

Таким образом, форвард не поможет "Манчестер Сити" в матчах с "Лестером" (10 декабря), "Уотфордом" (14 декабря), "Арсеналом" (18 декабря) и "Халл Сити" (26 декабря).

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КОММЕНТАРИИ (3)
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ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО!

вот это я понимаю КДК!! не то что у нас..

18:10 5 декабря

shpasic

условно?))

17:35 5 декабря

Ботаникум

Вот ведь "попал" Кун!?

17:31 5 декабря

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