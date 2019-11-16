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Себальос не хочет возвращаться в «Реал» при Зидане

09:49
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Полузащитник «Арсенала» Дани Себальос не хочет возвращаться в «Реал», пока команду возглавляет Зинедин Зидан. Как сообщает Daily Mail, Себальос уведомил руководство мадридского клуба, что хочет остаться в «Арсенале», который взял его в аренду. По данным источника, у 23-летнего игрока напряженные отношения с Зиданом, поэтому он опасается, что не будет получать практики, если вернется в «Реал».

Мадридцы подписали Себальоса из «Бетиса» в 2017 году за 14 миллионов евро. «Арсенал» пытался выкупить контракт арендованного игрока за 30 миллионов евро, но «Реал» отклонил предложение. Тем не менее, лондонцы снова намерены попытаться купить испанца.

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