Себальос не хочет возвращаться в «Реал» при Зидане

Полузащитник «Арсенала» Дани Себальос не хочет возвращаться в «Реал», пока команду возглавляет Зинедин Зидан. Как сообщает Daily Mail, Себальос уведомил руководство мадридского клуба, что хочет остаться в «Арсенале», который взял его в аренду. По данным источника, у 23-летнего игрока напряженные отношения с Зиданом, поэтому он опасается, что не будет получать практики, если вернется в «Реал».

Мадридцы подписали Себальоса из «Бетиса» в 2017 году за 14 миллионов евро. «Арсенал» пытался выкупить контракт арендованного игрока за 30 миллионов евро, но «Реал» отклонил предложение. Тем не менее, лондонцы снова намерены попытаться купить испанца.